Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Süper Lig'den orta saha! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertliler, Süper Lig'de forma giyen orta sahanın transferi için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ryan Kent ve ardından Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin hedefinde bu kez Süper Lig'den bir isim var.
Fotomaç'ın haberine göre, orta sahada revizyona gidecek olan Fenerbahçe'nin Karagümrük forması giyen Otabek Shukurov'u transfer listesine eklediği belirtildi.