Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Portekiz'in en iyisi Fener'e! Altay'ın yerine gelecek
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gelecek sezon için Altay Bayındır ile yollarını ayıracağı ve kaleye takviye yapacağı belirtilmişti. Bu doğrultuda birçok file bekçisiyle görüşen yönetimin, Portekiz Ligi'nin en iyi kalecisi olarak nitelendirilen o isim için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ülkenin önde gelen basın organlarından olan A Bola, sarı-lacivertlilerin Portimonense forması giyen Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı gündemine aldığını yazdı.
Haberde; Olympique Lyon'un 28 yaşındaki kaleci için Portimonense'ye 3.5 milyon euro bonservis önerdiği ancak bunun kabul edilmediği bilgisi yer aldı.