FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Portekiz'in en iyisi Fener'e! Altay'ın yerine gelecek

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gelecek sezon için Altay Bayındır ile yollarını ayıracağı ve kaleye takviye yapacağı belirtilmişti. Bu doğrultuda birçok file bekçisiyle görüşen yönetimin, Portekiz Ligi'nin en iyi kalecisi olarak nitelendirilen o isim için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2023- 10:25