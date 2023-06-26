5 MİLYON+BONUS

Beş yıldır görevde olan ve henüz şampiyonluk yaşayamayan Ali Koç'un bu transferde gözünü kararttığı ve Gabigol'e 5 milyon euro net maaşın yanı sıra Edin Dzeko'da olduğu gibi bol bonus içeren bir teklif sunacağı belirtildi.