Fenerbahçe'nin Gabigol aşkı yeniden alevlendi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'ya Sambacı santrfor! Görüşmeler başladı
Önümüzdeki yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayarak hızlı bir giriş yapmıştı. Sarı-lacivertliler ileri uca takviyelerini sürdürmek isterken, Sambacı santrforla görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Geçen sezon da Brezilyalı yıldız için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan sarı-lacivertliler, sambacıyı tekrardan gündemine aldı ve Flamengo'yla ilk teması kurdu.
Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kanaryada Başkan Ali Koç, taraftarları mutlu etmek için kesenin ağzını açmış durumda...