Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliği son buluyor.
Jorge Jesus ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, bir süredir hoca arayışına girmişti. Kanarya'nın; Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman gibi isimlerle ilgilendiği belirtilmişti.
Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ı takımın başına geçirecek. Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ı kısa süre içinde resmen açıklayacak.
Sarı lacivertlilerin sezona 2 Temmuz'da başlayacağı ve İsmail Kartal'ın en geç 1 Temmuz'da açıklanacağı ifade edildi.