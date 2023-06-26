FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İtalya'dan bir transfer daha!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye İtalya'dan bir transfer daha!

Transfer dönemine 2 flaş hamleyle başlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Transferde durmak bilmeyen sarı lacivertliler, İtalya'dan bir transfer daha yapıyor. Yönetimin, Dzeko'nun ardından o yıldızın transferi için de son aşamaya geldiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)