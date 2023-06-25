FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Dünya devi Arda Güler'i böyle bitirecek

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki hasretini ise dindiremedi. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, transfer çalışmaları ise tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan F.Bahçe'de en çok merak edilen konuların başında Arda Güler'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı... Avrupa devlerinin radarında olan genç yetenek için son iddia ise İspanya'dan geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 23:30