Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Herkes Arda Güler'i beklerken...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yaz transfer dönemi öncesi sürpriz gelişmeler olmaya devam ediyor. Yönetimin bir süredir görüşme halinde olduğu Arda Güler konusu netlik kazanmazken gündeme sürpriz bir ayrılık daha geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Geniş rotasyonlu bir kadroyla sezona girmek isteyen Kanarya, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.