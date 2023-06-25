Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Herkes Arda Güler'i beklerken...

Fenerbahçe'de şoke eden gelişme! Herkes Arda Güler'i beklerken...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yaz transfer dönemi öncesi sürpriz gelişmeler olmaya devam ediyor. Yönetimin bir süredir görüşme halinde olduğu Arda Güler konusu netlik kazanmazken gündeme sürpriz bir ayrılık daha geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 18:39