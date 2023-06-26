Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'dan son dakika transfer açıklaması!
Yeni sezon için savunma hattına takviye yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler stoper listesinin en tepesine Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu yazmıştı. Kanarya, oyuncu ve kulüp cephesiyle görüşmelerine devam ederken, Becao'dan geleceğine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Brezilyalı defans, Fenerbahçe'ye adeta göz kırptı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler Edin Dzeko ve Ryan Kent hamleleriyle dikkat çekmişti.
Kanarya'da bu 2 transferin ardından sıra geldi stoper takviyesine.