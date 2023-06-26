FENERBAHÇE HABERİ: Rodrigo Becao'dan son dakika transfer açıklaması!

Yeni sezon için savunma hattına takviye yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler stoper listesinin en tepesine Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu yazmıştı. Kanarya, oyuncu ve kulüp cephesiyle görüşmelerine devam ederken, Becao'dan geleceğine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Brezilyalı defans, Fenerbahçe'ye adeta göz kırptı. İşte o sözler... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)