TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sözleşmesi feshediliyor

Transferdin hızlı takımı Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde, geçen sezon kiralık olarak gönderilen ve bu sezon takıma katılması beklenen o yıldızın sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 11:52