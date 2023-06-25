Fenerbahçe'nin sezon başında Genk'e kiraladığı Ally Samatta'nın satın alma opsiyonu Belçika ekibi tarafından kullanılmadı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sözleşmesi feshediliyor
Transferdin hızlı takımı Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde, geçen sezon kiralık olarak gönderilen ve bu sezon takıma katılması beklenen o yıldızın sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulübe geri dönen Tanzanyalı oyuncu, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.
Fotomaç'ın haberine göre, 2021'de 6 milyon euro'ya alınan Samatta, eğer kulüp bulamazsa sözleşmesi feshedilecek.