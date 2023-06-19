Yaşanan deprem felaketi sonrasında yaptıklarıyla tüm futbolseverlerin gönlünü kazandı ve futbolculuk zamanındaki o kötü imajı sildi attı.

Kendisi daha önce, 'Fenerbahçe teknik direktörlüğü için tam hazır değilim' dese de son yaşananların ardından, 'Fenerbahçe'de çalışmayı kim istemez, teklif gelirse ben hazırım. Şu an bir şey söyleyemiyorum. Hayırlısı olsun' açıklamasını yaptı.