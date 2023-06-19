Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına başlayan Fenerbahçe için yerli ve yabancı birçok isim gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin yeni hocası %51 belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası zaferi sonrasında Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamayacağını açıklayan Jorge Jesus, takımdan ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine teknik direktör bakan sarı-lacivertli ekipte birçok isim göze çarpıyor. Camiayı yakından bilen bir hoca ile yola devam edecek olan Fenerbahçe'de gözler teknik direktörlük koltuğuna gelecek olan yeni adayda. İşte o isimler... | Fenerbahçe haberleri
Ancak Başkan Ali Koç, cumartesi günü yapılan mali genel kurulda yaptığı açıklamayla yazılan isimlerin çoğunu taca attı ve 'yeni teknik direktörümüz, camiayı bilen, camianın içinden yetişen Samandıra rununu yaşayan bir isim olacak' dedi.
Hatta bu rakamı ikiye kadar düşürdü. Fenerbahçe'de oynayan ve kulüpte yetişen dört isim ön plana çıktı. Bu dört isimden birisi yeni sezonda Sarı-Lacivertliler'in başında olacak.