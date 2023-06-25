Fenerbahçe'ye bedava transfer! 3. yıldız İngiltere'den geliyor

Transfer döneminin en flaş takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transferde bombaları tek tek patlayan Kanarya, Edin Dzeko ve Ryan Kent'i kadrosuna katmıştı. Herkes sarı lacivertlilerin yapacağı 3. transferi merak ederken, yönetimin Premier Lig tecrübesi çok yüksek olan o yıldız için devreye girdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin 3. transferi bedava olacak ve İngiltere'den gelecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 11:36