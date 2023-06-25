Fenerbahçe Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'ye "10 numara" transfer! Real Madrid'in yıldızı listede
Ryan Kent ve Edin Dzeko hamleleri ile transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, takviyelerine devam ediyor. Hücum hattına önemli bir transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip kadrosuna Real Madrid'li bir yıldızı dahil etmek istiyor. İşte Kanarya'nın yeni 10 numarası... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın haberine göre bu kez hedefteki isim Real Madrid'in 23 yaşındaki on numarası Brahim Diaz.
Kanarya, geride kalan sezon Milan'da kiralık oynayan Fas asıllı İspanyol futbolcu için Real Madrid'le masaya oturacak.