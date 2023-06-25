Fenerbahçe'ye "10 numara" transfer! Real Madrid'in yıldızı listede

Ryan Kent ve Edin Dzeko hamleleri ile transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, takviyelerine devam ediyor. Hücum hattına önemli bir transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip kadrosuna Real Madrid'li bir yıldızı dahil etmek istiyor. İşte Kanarya'nın yeni 10 numarası... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 06:40