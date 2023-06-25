Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu elden kaçıyor! Serie A devlerinden sonra...
Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri sürüyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekipte bazı isimler takımdan ayrılabilir. Performansı ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, İtalya'nın güçlü takımnın radarına girdi. Milli oyuncuya bir takımın daha talip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Milli yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Takvim'in Todofichajes'ten derlediği habere göre İngiltere Premier League ekibi Fulham, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine ekledi.