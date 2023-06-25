Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilerin eski başkan Aziz Yıldırım'a yanıt verdi. Bilecik ayrıca Yıldırım dönemindeki toplam borcu da açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik, hafta içerisinde basın toplantısı düzenleyen Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt verdi. Bilecik ayrıca sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım'ın başkanlığı dönemindeki toplam borcu açıkladı.

Erol Bilecik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın mali konularda şahsımın ve geçmiş dönem değerli yöneticimizin ismini geçirerek yaptığı açıklamaları üzüntüyle izledim.

Mayıs'18 döneminde göreve geldiğimizde mali raporlarımı uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanıyor ve konsolide edilmiyordu, bağımsız denetim ise sadece kanunen mecburi olan Futbol A.Ş. bünyesinde yapılıyordu. Özetle, üyelerimize mali konularda gerekli bilgiler verilmediği gibi gerekli kriterlerde raporlanmıyordu ve bunu denetleyen bağımsız bir kurum da yoktu!

Aşağıdaki görüntüde izleyeceğiniz üzere bağımsız denetim firması Ernst & Young (EY) tarafından yapılan; Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla sona eren yıla ilişkin konsolide finans tabloları ve Bağımsız Denetçi raporunda netleşen borç tablosunu aşağıda detaylı izleyebilirsiniz.

Özetle: Kısa Vadeli Yükümlülükler: 1.2023.832.512 TL Uzun Vadeli Yükümlülükler: 1.980.327.258 TL Toplam Yükümlülükler: 3.184.159.770 TL

31.05.2028 Euro Kuru: 5,2064 Toplam Yükümlülükler: 611.585.696 Euro

Değerli Fenerbahçeliler,

Rakamlar yalan sözlemez! 612 milyon Euro'yu sizlerle paylaştım. Aynı denetim disiplini ile ve her türlü olumsuz koşula rağmen, bu borç 31 Aralık 2022 tarihinde 386 milyon Euro'ya indirilmiştir.

Sayın Aziz Yıldırım'ı gerçekleri görmeye davet ediyorum.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Sayın Aziz Yıldırım'ı gerçekleri görmeye davet ediyorum! pic.twitter.com/KYJYsFy4rQ

— Erol Bilecik (@ErolBilecik) June 25, 2023