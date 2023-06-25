Fenerbahçe istiyordu Fiorentina devreye girdi! Transferde şok gelişme

Transfer dönemine 2 flaş hamleyle giren ve Edin Dzeko ile Ryan Kent'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Transferde durmak bilmeyen Kanarya şok bir haberle sarsıldı. Sarı lacivertlilerin transferi için yoğun uğraş verdiği o yıldıza Fiorentina'nın da talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)