Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketı başladı.
Fenerbahçe'de takasla transfer! O yıldız için Diego Rossi teklif edildi
Gelecek sezon ligde şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için flaş bir teklif yaptı. İtalya'da forma giyen o ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, transfer için Diego Rossi'yi önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Enner Valencia'nın Internacional'e transfer olmasıyla birlikte hücum hattına öncelik veren Kanarya, kadrosunda önemli bir değişikliğe gidiyor.