Fenerbahçe'de takasla transfer! O yıldız için Diego Rossi teklif edildi

Gelecek sezon ligde şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için flaş bir teklif yaptı. İtalya'da forma giyen o ismi kadrosuna katmak isteyen yönetim, transfer için Diego Rossi'yi önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 13:33