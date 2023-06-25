Ryan Kent ve Edin Dzeko'yla transfer sezonunu açan Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek için de kolları sıvadı.
Fenerbahçe'de varsa yoksa Becao! Udinese'nin inadı...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, savunma hattına Rodrigo Becao'yu dahil etmeye çalışabiliyor. Udinese'nin Brezilyalı stoperiyle prensip anlaşmasına varan Kanarya, İtalyan ekibiyle yaptığı pazarlıklar hız kazandı. Tarafların orta noktada buluşması bekleniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Ryan Kent ve Edin Dzeko'yla transfer sezonunu açan Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek için de kolları sıvadı.
Hedefteki isim; Udinese'nin Brezilyalı yıldızı Rodrigo Becao...
Udinese'nin sözleşme uzatma teklifini reddeden 27 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'yle prensipte anlaştığı öğrenildi.