TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye piyango! 20 milyon euroluk teklif...

Transfer harekatını hızlı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip bu sefer yıldız oyuncusu için önemli bir teklif almak üzere. Premier Lig devi, Kanarya'nın yıldızı için 20 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 18:23 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023- 18:26