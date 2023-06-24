Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye dev transfer! Arda Güler'in yerine gelecek

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko gibi 2 önemli takviye yapan Kanarya, transferde durmak bilmiyor. Sarı lacivertliler şimdi de Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu için devreye girdi. Yönetim, Arda Güler'in takımdan ayrılması halinde bu transferi bitirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 15:27