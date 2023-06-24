Rodrigo Becao'dan Fenerbahçe'ye haber var! Transfer tarihi belli oldu

Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler yeni sezon öncesi Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı. Savunma hattına da takviye yapacak olan Kanarya, Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu gündemine almıştı. Fenerbahçe ile Becao arasındaki görüşmelere dair bomba bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023- 09:14