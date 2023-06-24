Transferde hızlı davranan Fenerbahçe kadrosuna 2 önemli yıldızı dahil etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik direktör arayışı sürüyor! Aday sayısı 2'ye indi
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, başkan Ali Koç camiayı bilen ve Türk bir hoca istediğini dile getirmişti. Kanarya'da hoca sayısı 2'ye indi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler önce Ryan Kent'in takıma katıldığını açıkladı.
Uzun uğraşlar sonucu forvet hattına Edin Dzeko takviyesi yapan Fenerbahçe transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı.