Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko sonrası çifte harekat! Fenerbahçe'de rota Milan
Transfer harekatını hızlı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, forvet hattına Edin Dzeko'yu monte etti. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Boşnak golcü ile yetinmiyor. Kurmaylar, Milan'ın 2 yıldızını transfer etmek için görüşmelere başladı. | Fenerbahçe haberleri
Yeni sezonu zirvede tamamlayarak kupayı müzesine götürmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Kanarya, yaz transfer dönemine Ryan Kent takviyesiyle giriş yaptı.