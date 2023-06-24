Ziraat Türkiye Kupası hasretini dindiren Fenerbahçe şimdi de gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Sambacı harekatı! İlk temas kuruldu
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Ryan Kent'le birlikte Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, transfer harekatına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç önümüzdeki yıl mutlak şampiyonluk isterken, Sambacı yıldızı listesine aldı ve ilk teması kurdu. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
9 yıldır özlem duyduğu büyük zafere ulaşmak için başkan Ali Koç ve yönetimi gözünü karartmış durumda.
Rangers'tan Ryan Kent ile Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ın bonservislerini alan Kanarya, 3. transferinde dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko'yu renklerine bağlamıştı.