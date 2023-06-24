FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Sambacı harekatı! İlk temas kuruldu

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Ryan Kent'le birlikte Edin Dzeko'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, transfer harekatına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç önümüzdeki yıl mutlak şampiyonluk isterken, Sambacı yıldızı listesine aldı ve ilk teması kurdu. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2023- 06:40