Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir süredir forma giyemeyen Lincoln Henrique geri dönüşe hazırlanıyor. Sambacı futbolcu, tesislere gelerek yeni sezon için çalışmalarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla dikkat çeken ve düzenli olarak forma giymeye başlayan Lincoln Henrique, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

Brezilyalı futbolcu geri dönüş için hazırlıklara başladı. Tesislere gelen yıldız oyuncu, yeni sezon öncesi bireysel çalışmalar yapıyor.