Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! 2 transfer gelmişti şimdi de 2 isim gidiyor
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosunu Edin Dzeko ve Ryan Kent ile güçlendirmişti. Sarı lacivertlilerde sıra ayrılacak futbolculara geldi. Kanarya'da 2 yıldızın vedası artık çok yakın. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Ryan Kent'le açılışı yapan sarı-lacivertliler ikinci hamle olarak da Boşnak golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.
Öte yandan Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da devam ediyor.