FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İspanyol basını bombayı patlattı! Real Madrid Arda Güler'in peşinde

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Performansı ile Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncu, bu yaz takımdan ayrılabilir. 17.5 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan Arda için İspanyol basını bombayı patlattı. Real Madrid, milli yıldızın peşine düştü. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)