Sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile kapatan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İspanyol basını bombayı patlattı! Real Madrid Arda Güler'in peşinde
Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Performansı ile Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncu, bu yaz takımdan ayrılabilir. 17.5 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan Arda için İspanyol basını bombayı patlattı. Real Madrid, milli yıldızın peşine düştü. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Teknik direktör Jorge Jesus ve Enner Valencia, sezonun sona eemesi ile takımdan ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcu Ryan Kent ile sözleşme imzaladı.