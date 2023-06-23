Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibi Fenerbahçeli yıldızı istiyor! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'de birçok isim takımdan ayrılabilir. Performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli yıldız, yaz transfer dönemi için birçok takımdan teklif aldı. Serie A devlerinin ilgi odağı olan futbolcuya bir teklif daha geldi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Kadro planlamasına devam eden kulüpler, takımlarında kalacak ve gidecek isimleri belirlemeye başladı.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe, transfer dönemi öncesi hızlı bir başlangıç yaptı.