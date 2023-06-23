FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Premier Lig ekibi Fenerbahçeli yıldızı istiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de birçok isim takımdan ayrılabilir. Performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli yıldız, yaz transfer dönemi için birçok takımdan teklif aldı. Serie A devlerinin ilgi odağı olan futbolcuya bir teklif daha geldi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)