Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

"Açıklama yapsam, neden yaptı... Yapmasam, 'Ben Fenerbahçe'yim' diyen adam neden konuşmuyor... Ali Bey'i seçen kongre üyeleri ortada yok. 16 bin kişi oy verdi."

"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Bu iş sadece Ali Koç ile yürümez."

"Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok! Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez. 20 senede benim yönetimimde çok güçlü insanlar vardı. Maddi, manevi ve bana fikir verme olarak. Benim dışımda da mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Fenerbahçe'de bu insanlar bugün yok. Bu yüzden kongre çağrısı yaptım. Semim değil, güvenoyu iste."

Pendik'e yenildik ve kupadan elendiğimiz dönemde kongre çağrısı yapıldı. Kongre kararı aldık ve yaptık, aday çıkmadı, yine tek başıma kaldım ve devam ettim. 1999'da bunu yaptım. Yönetimi değiştirdik ve güçlü yönetim yaparak devam ettik. 2006'da Denizli'de kaybettik, yeni yönetim yaptık. Ali bey de o yönetime girdi. Güvenoyu alarak devam ettik. Metris'ten döndükten sonra da yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali bey güvenoyu alsa, yıl sonuna kadar herkes konuşmaktan çekinir. Güvenoyu almazsanız, bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Belki de kongre zamanı gelmeden, Fenerbahçe kongre yapacak. Bu görünüyor.

"ADAY OLURUM!"

"Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil."

"ALİ KOÇ YALAN SÖYLÜYOR!"

"En üzüldüğüm konu, 612 milyon dolar borç bıraktığımız yönündeki laflar! Bizim o zamanki dolar ve euro borcumuz o kadar değildi ki... Bundan sonra kim yanlış konuşursa, mahkemeye vereceğim. Namuslu, şerefli, ahlaklı olsunlar! Doğru olanı anlatsınlar. Topuk Yaylası, Fenerium, basketbol salonu... Bunları basın neden yazmıyor? O söylüyor, siz de 612 yazıyorsunuz. Bu kadar mal varlığı var. Stada ne kadar para harcadık? Biz, onu yaptık."

"Erol Bilecik, Burhan Karaçam yalan söylüyor. Ali Koç da aynı şeyleri söylüyorsa, yalan söylüyor."

"5 yıllık döneminde 1 tane kupa aldın. Taraftar dertli, kongre üyeleri dertli. Sen hatalarını kabullenmek ve çözüm önerileri sunmak yerine suçluyorsun. Mali kongrede konuşmanın yarısını bana ayırıyorsun. Sen bırak Aziz Yıldırım'ı, 5 yılın hesabını ver."

"Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 milyon euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Borç 420 milyon euro olarak bıraktık. 90 Milyon Euro da bir girdi var. 330 milyon euro'ya geldik. 1998'in 15 Şubat'ın başkan oldum. 5.5 Trilyon borç vardı. 60-70 milyon euro eder. Onu da düşerseniz, borç 250 milyon euro'dur."

"Üç arkadaşımı görevlendireceğim, onlar da görevlendirsin. Borç fazlaysa, namusum, şerefim üstüne ödeyeceğim. Borç çıkmazsa namuslu olsunlar çıkıp bunu açıklasınlar. Benim tek istediğim bu. Bunların hepsi hikaye."

"Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz Koçspor. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yarın başkası başkan oldu. Bu sponsorluklar devam edecek mi?"

"80 oyuncu almış, 10 taneye yakın antrenör gelmiş! Fazla değil mi ya? Yazık!"

"BAŞKAN ADAYLARI BİZE GELİYOR!"

"Biz başkan adayı aramıyoruz. Başkan adayı olmak isteyenler 'Ne olacak bu takımın hali' diyerek bize geliyorlar."

"EN AZ 5-6 TANE BAŞKANLIĞA ADAY OLABİLECEK İSİM VAR"

"Ferit Şahenk de iyi bir Fenerbahçeli. Aday olursa, her türlü desteklerim. Benim yönetimimde en az 5-6 tane başkanlığa aday olabilecek isim var. Onlar da aday olursa, desteklerim."

"Murat Ülker dostumdur. Ayda bir yemek yeriz. Kendisi iyi ve büyük bir Fenerbahçeli. Onun başkan olmasını çok isterim. Çok katkıları olur. Murat Bey'e başkanlık çok yakışır. Bu onun verebileceği karar. Bu kararı verirse, bütün gücümle desteklerim. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ayakta kalması için çok büyük destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ama yaptıkların desteğin bilinmemesini istediler."

"ARDA'YI TUT YANINA YILDIZLAR AL"

"Geçen söyledim yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut, yanına Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur."

"Ali Koç'un acilen Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmesi lazım."

"Bu kadar başarısız bir Ali Koç beklemiyordum. Yanımızdakiler 'Başkan üzülmeyelim, belki de çok iyi şeyler yapar. O zaman daha çok seviniriz' dediler. Bu kötü gidişin sebebi tek adamlık. Camia bölündü. İnşallah bu sene toparlarlar. Birlik ve beraberlik lazım. Bir de iyi transferler yapmaları lazım."

"Galatasaray ile oynadığımızda, 'bugün bayramımız' derdik. Oyuncuları motive etmek için söylerdik. Konuşmaya bir hafta önce başlardık. Galatasaray'da oynamış ve futbolu bırakan bir kardeşimiz yanıma geldi. 'Zamanında Kadıköy'e gelince Alex'i, Anelka'yı gördüğümüzde ayaklarımız titrerdi. Mağlup olacağımızı kabul edip sahaya çıkardık. Ama şimdi rahatız' dedi. Bunları kaybettik. 3 tane yiyoruz, çıkıp gidiyorlar. Seyirciden tepki yok. Stadyuma kimin girdiği belli değil."