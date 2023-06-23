Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'a dudak uçuklatan rakam! İmzayı atıyor
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu. Portekiz basınında yer alan habere göre deneyimli hoca, yeni takımında dev bir maaşın da sahibi olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takımın başında sezonu ikinci bitiren Portekizli hoca, Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Kanarya'nın kupa hasretini dindiren deneyimli çalıştırıcı, finalin ardından Fenerbahçe'de devam etmeyeceğini açıkladı.