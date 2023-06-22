Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala bütün takımlar çalışmalarını hızlandırdı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Edin Dzeko'dan sonra...
Transfer harekatını hızlandıran Fenerbahçe, Ryan Kent'i kadrosuna kattıktan sonra Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı. Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala ikinci imzayı Boşnak golcü ile atan sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. İşte Fenerbahçeli kurmayların yeni gözdesi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Fenerbahçe açılışı Ryan Kent ile yapmıştı.
Sarı-lacivertli ekip İngiliz futbolcu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıklamıştı.