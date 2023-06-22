TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe transferde vites yükseltti! Edin Dzeko'dan sonra...

Transfer harekatını hızlandıran Fenerbahçe, Ryan Kent'i kadrosuna kattıktan sonra Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı. Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala ikinci imzayı Boşnak golcü ile atan sarı-lacivertliler, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. İşte Fenerbahçeli kurmayların yeni gözdesi... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)