TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe kalsın istiyor ama Arda Güler'in planı başka!

Fenerbahçe'de gözler Arda Güler'in üzerinde. Güne geçtikçe performasını daha da ileriye taşıyan genç oyuncunun adı Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılıyor. Yönetim, Arda'yı takımda tutmak istiyor. Ancak milli futbolcunun başka bir planı var. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2023- 06:40