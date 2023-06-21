Milli Takım formasıyla Galler'e attığı muhteşem füzeyle maça damga vuran ve Ay-Yıldızlılar'ın tarihinde gol atan en genç oyuncu olan Arda Güler (18 yıl, 114 gün), kalitesini bir kez daha ortaya koydu.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe kalsın istiyor ama Arda Güler'in planı başka!
Fenerbahçe'de gözler Arda Güler'in üzerinde. Güne geçtikçe performasını daha da ileriye taşıyan genç oyuncunun adı Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılıyor. Yönetim, Arda'yı takımda tutmak istiyor. Ancak milli futbolcunun başka bir planı var. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya, Arda'yı kalması için ikna çalışmalarını sürdürse de genç yıldızın planı başka...
Başarılı on numaranın adı PSG, B.Dortmund, Barcelona gibi kulüplerle anılıyor.