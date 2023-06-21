Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sözleşme uzatmadı! Yıldız isme İtalyan kancası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni hocayı belirledikten sonra takviyelerini sürdürecek. Sarı-lacivertliler büyük bir yapılanmaya gidip önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Kanarya'da sözleşme uzatmayan o isme İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler şu ana dek Ryan Kent'i kadrosuna katarken, yeni hoca arayışları da tam gaz devam ediyor.
Sözleşmesi biten Enner Valencia International'le anlaşırken, Bruma ise 6.5 milyon Euro'ya Braga'nın yolunu tuttu.