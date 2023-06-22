Galatasaray'da yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi duruyor.
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yaz transfer dönemi öncesi listenin ilk sırasında yer alan o isimden kötü haber geldi. İşte transfere dair son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçecek gibi duruyor.
Sarı-kırmızılılar bu noktada gündemine birçok ismi aldı.
Şampiyonlar Lig ön elemesi öncesi bazı nokta atışları tamamlamak isteyen yönetim ilk olarak forvet ve sol bek sorununu çözmek istiyor.