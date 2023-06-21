Yaz transfer sezonunu Ryan Kent'le açan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bitirdi.
TRANSFER HABERİ: Dzeko Fenerbahçe'ye imzaya geliyor! İşte ödenecek rakam
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Başkan Ali Koç, finansal açıdan rahatlarken Edin Dzeko ile her konuda anlaştı. İşte Boşnak oyuncuya ödenecek rakam ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Yaz transfer sezonunu Ryan Kent'le açan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bitirdi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ikinci takviyesini hücum hattına yaptı.