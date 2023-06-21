TRANSFER HABERİ: Dzeko Fenerbahçe'ye imzaya geliyor! İşte ödenecek rakam

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor. Başkan Ali Koç, finansal açıdan rahatlarken Edin Dzeko ile her konuda anlaştı. İşte Boşnak oyuncuya ödenecek rakam ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2023- 06:40