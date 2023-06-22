Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe'de kadro planlaması başladı.
FENERBAÇE TRANSFER HABERİ - Önce Real Madrid şimdi... Avrupa devleri Arda Güler savaşına girdi
Performansı ile dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, serbest kalma maddesinin ödenmesi ile takımdan ayrılabilir. Avrupa devlerinin ilgi odağı olan genç oyuncuyu Real Madrid yakından takip ediyordu. Ancak milli yıldız için transfer savaşı başladı. İşte Arda'ya yeni talip... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus ve Enner Valencia, sezonun sona ermesi ile takımdan ayrıldı.
Kanarya, transfer dönemine Ryan Kent ile başladı.