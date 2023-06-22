FENERBAÇE TRANSFER HABERİ - Önce Real Madrid şimdi... Avrupa devleri Arda Güler savaşına girdi

Performansı ile dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, serbest kalma maddesinin ödenmesi ile takımdan ayrılabilir. Avrupa devlerinin ilgi odağı olan genç oyuncuyu Real Madrid yakından takip ediyordu. Ancak milli yıldız için transfer savaşı başladı. İşte Arda'ya yeni talip... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)