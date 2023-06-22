Fenerbahçe, yeni sezonda çok daha iddialı bir takım kurmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Edin Dzeko'nun ardından...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde hareketlilik sürüyor. Yönetim Edin Dzeko'nun ardından gündemine 3 yıldızı birden aldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-lacivertliler, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı.
Jorge Jesus ile yollarını ayıran ve takımın başına yerli bir hoca getireceğini açıklayan yönetim, bu konuda nokta koymaya çalışırken diğer yandan transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.