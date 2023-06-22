Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! İsmail Kartal sonrası imza atıyor
Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu Ryan Kent ve Edin Dzeko ile güçlendirdi. Hoca konusunu da bir an önce çözmek isteyen yönetim, İsmail Kartal ile anlaşmaya yakın. Sarı lacivertliler, İsmail Kartal'ın ardından bir transferi daha açıklayacak. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, transferlerini tek tek açıklıyor.
Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattığını duyurdu.