Gelecek sezon çok güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
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Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Enner Valencia'nın ayrılması ile forvet arayışlarına geçen sarı-lacivertli ekip birçok isim ile görüşüyor. Kurmaylar, İtalya'da forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istiyor.Ancak golcü oyuncunun istediği takım İngiltere'de. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılan gol kralı Enner Valencia'nın boşluğunu doldurmak için uğraşıyor.
Sarı Kanarya'da gündeme gelen oyunculardan biri de Inter'de top koşturan Joaquin Correa.