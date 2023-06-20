Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Gelecek hafta...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası zaferi sonrası sözleşmesinin sona ermesinden dolayı takımdan ayrılmıştı. Sarı-lacivertli kurmaylar koltuğun yeni sahibini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Fenerbahçeli yöneticiler, yeni hocayı açıklayacağı tarihi belirledi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Jorge Jesus'un ardından yeni hocasını arayan sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
Sezonu ikinci tamamlayan Kanarya'da Türkiye Kupası zaferi takıma bir teselli oldu.