Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı.
FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler'den şok haber! Yeni takımına imza atıyor
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin 18 yaşındaki göz bebeğinin takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Arda Güler'in yeni takımına imza tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kadrosunu önemli ölçüde yenilemesi beklenen sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Kanarya, ilk olarak İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.