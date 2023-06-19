Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de 2. ayrılık! Yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transferde hareketlilik yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde ilk olarak Enner Valencia ile yollar ayrılmıştı. Tecrübeli futbolcu, Brezilya Ligi takımlarından Internacional ile anlaşmıştı. Kanarya'da takımdan ayrılacak 2. isim de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrıldı.
Yeni hocanın kim olacağı merak edilen sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul'da teknik direktör konusuyla ilgili konuştu.