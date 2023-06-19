Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevi için adı geçen Vincenzo Montella ile ilgili duyurdu yayınladı. Sarı lacivertliler, Montella ile anlaşıldığı ve sonra vazgeçildiği haberini yalanladı
İŞTE O AÇIKLAMA:
"Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Zorunlu Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 19, 2023
Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.
Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen… pic.twitter.com/t2IYgs9xEG