Elinde Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olan Fenerbahçe, yabancı kaleci transferinden de vazgeçmiş değil.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Dinamo Zagreb'in Livakovic inadı! Aradaki fark...
Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Süper Lig'deki hasretini dindirmek istiyor. Sarı-lacivertliler kaleci takviyesi yapmak isterken Dominik Livakovic'i renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyordu. Hırvat ekibinin istediği rakam ve F.Bahçe'nin önerdiği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, B ve C planlarını oluştururken A planı hâlâ Livakovic...
Kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yöneticileri, Hırvat takımının 10 milyon Euro'luk beklentisini aşağı çekmelerini bekliyor.