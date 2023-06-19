Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle…" ifadelerine yer verdi.