Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle…" ifadelerine yer verdi.
Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle…— Gökhan Gönül (@_gokhangonul) June 19, 2023
Sevgi ve Saygılarımla,
Gökhan Gönül pic.twitter.com/aJ4fVTsh3L