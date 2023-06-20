Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den orta saha hamlesi!
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için gaza bastı. Sarı-lacivertliler bu noktada gündemine süpriz bir ismi aldı. Yönetim hoca konusu çözülünce temaslarını hızlandıracak. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Takvim'de yer alan habere göre sarı-Lacivertliler bonservisi Juventus'da olan ve geçtiğimiz sezonu hem Chelsea hem de Juventus'ta geçiren İsviçreli ön libero Denis Zakaria için harekete geçti.
İtalyan kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Denis Zakaria için menajeri ile olumlu geçen bir görüşme gerçekleştiği bildirildi.