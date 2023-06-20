Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni sezon için sil baştan revizyona gidiyor.
Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow yanıtı!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde forvet konusunda gündeme Barrow gelmişti. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin bu ilgisine ise flaş bir yanıt verdi. İşte transferde dikkat çeken o detay... FB SPOR HABERLERİ
Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni sezon için sil baştan revizyona gidiyor.
Yeni teknik direktör için arayışlar devam ederken, transferde de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i renklerine kattı.