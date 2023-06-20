Bologna'dan Fenerbahçe'ye Barrow yanıtı!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde forvet konusunda gündeme Barrow gelmişti. İtalyanlar, Fenerbahçe'nin bu ilgisine ise flaş bir yanıt verdi. İşte transferde dikkat çeken o detay... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 23:42