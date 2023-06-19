Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray dev bonservise satmıştı! Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor
Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler transfer listesindeki futbolcularla temas halindeydi. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birçok oyuncuyla transfer görüşmesi yapan Kanarya'nın gündemine bomba bir isim geldi. Yönetim, Galatasaray'ın dev bir bonservis ücretiyle Avrupa'ya sattığı o yıldız için harekete geçti. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)
Ezeli rakipler ligin bitmesinin ardından yoğun bir çalışma dönemine girmişti.
Yöneticiler, yeni sezonda kadroya dahil edilmesi düşünülen futbolcuların planlaması içerisindeydi.