TRANSFER HABERİ: Galatasaray dev bonservise satmıştı! Şimdi Fenerbahçe'ye imza atıyor

Yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler transfer listesindeki futbolcularla temas halindeydi. Avrupa'nın büyük kulüplerinden birçok oyuncuyla transfer görüşmesi yapan Kanarya'nın gündemine bomba bir isim geldi. Yönetim, Galatasaray'ın dev bir bonservis ücretiyle Avrupa'ya sattığı o yıldız için harekete geçti. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2023- 10:04