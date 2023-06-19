Fenerbahçe'ye büyük şok! Kulübüyle sözleşme uzatıyor

Bu sezon transferde İtalya piyasasına yönelen ve Serie A'daki yıldızlarla ilgilenen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Önemli oyuncularla temas halinde olan Kanarya'ya transferde şok bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği futbolcunun kulübünde kalmaya karar verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)