Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe, sezonu Türkiye Kupası ile noktaladı.
Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Teklif yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hasretini dindiren Fenerbahçe, bu başarısını gelecek yıl Spor Toto Süper Lig'de sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler için her geçen gün başka iddialar ortaya atılırken, son iddia ise Kolombiya'dan geldi ve 3 futbolcuya teklif yapıldığı belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler ligde şampiyonluk hasretini sonlandırmak için çalışmalara başladı.
Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen sarı lacivertliler kolları sıvadı.