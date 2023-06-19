Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferdeki son durumu merak ediliyor.
Arda Güler'den geleceği hakkında açıklama! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız, Galler ile oynadığımız müsabakayı 2-0 kazandı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada performası ile dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Arda Güler, millilerin ikinci golünü kaydetti. Fenerbahçe'nin yıldız ismi, müsabakadan sonra geleceği hakkında sorulan soruyu yanıtladı. İşte Arda'nın cevabı... | Fenerbahçe haberleri
Bu sezon gösterdiği performansla alkış toplayan genç oyuncu, taraftarın gözdesi konumuna geldi.
Attığı paslar, klas çalımları ve oyun görüşüyle dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, Avrupa ekiplerinin de radarına girdi.